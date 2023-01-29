港超｜理文4球大勝深水埗　陳曉明稱需改善把握力　港會主場挫東方升第4 (19:02)

理文今午（29日）港超在深水埗運動場憑立花稜也和基華尼頓於上半場各入一球，下半場再有張憙延和艾華頓建功，作客以4：0大勝深水埗，再返榜首。至於港會在另一場憑福保羅於37分鐘一箭定江山，在主場以1：0擊敗東方，9戰17分反壓少3分的東方進佔第4名。
理文甫開賽已佔盡主導，但被深水埗門將奧力斯屢救險球，先擋出張憙延射門，再出迎化解艾華頓單刀。理文戰至37分鐘打破僵局，立花稜也接應黃威撞牆助攻，窄角度勁射破網。基華尼頓於補時階段單刀再下一城，為理文完半場領先2：0。
換邊後，深水埗韓籍中場沈云燮直射罰球僅斜出，但主隊未有威脅攻勢，於54分鐘再失一球，被張憙延接應基華尼頓傳中射入，艾華頓在89分鐘「埋齋」，理文以4球淨勝深水埗。
理文於上半場尾段才打開缺口，主帥陳曉明稱球隊仍有改善空間，但對賽果收貨，「對實力相對較弱的球隊，入第一球是最重要的，我們入球後壓力會減低，更有信心。今場製造了很多機會，球隊把握力要改善，但最重要還是3分」。他透露新兵施沙的工作簽證尚未辦妥而今仗未列名單，但該名28歲塞拉利昂國腳中堅有望下周日對標準流浪登場。
深水埗主教練郭嘉諾則認為球員開始踢出部署，有更多逼搶和跑動，即使落敗表現仍值70分。此役「地標」的借將前鋒朱偉鈞踢足全場，郭嘉諾稱這名東方借將暫時缺態，無論攻守方面都要改善。
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