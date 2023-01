NBA︱湖人因漏判不敵塞爾特人　占士抨擊球證針對「紫金軍團」 (17:59)

「紫金軍團」今仗與聯盟一哥塞爾特人互有領先,綠軍主將謝倫布朗完場前4秒補籃兼博得犯規,射入罰球後追至105平手。客軍最後一擊交由占士連過數人剷籃,被另一綠軍球星塔圖拍到其左手而未能命中。球證未有吹罰而完場,使占士暴跳如雷。另一湖人正選比華利更拿場邊攝影記者的相機,向裁判對質而被罰技術犯規。塞爾特人最終在加時6射5中兼只射失1個罰球,主場贏4分。

占士今仗取得41分,距「天勾」渣巴的得分紀錄只餘116分,但強調不滿球隊再遭球證針對,「球隊今季好些比賽都因漏判而落敗,而我看不到別隊有如此遭遇」。復出第2仗取得16分的安東尼戴維斯就說得更直接,「我們被欺詐了!這是明顯犯規,球證水平實在太差,但我能保證他不會受罰。」NBA裁判長Eric Lewis賽後承認球證漏判。

今日另一重頭戲就由東岸二哥費城76人主場以126:119擊敗西岸榜首球隊丹佛金塊。失落明星賽正選席位的76人中鋒安必特,是役獨取47分18籃板,技壓得24分8籃板的約基治。另外,印第安那溜馬據報與中鋒邁斯端拿續約兩年,年薪3000萬美元(2.35億港元)。

LeBron was not happy after this play to win the game. pic.twitter.com/FNMPBQTHox— ESPN (@espn) January 29, 2023