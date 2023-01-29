英格蘭足總盃丨曼聯熱刺齊捷過關　坦夏格拒埋怨賽程爭領軍首冠 (17:15)

曼聯此仗續有般尼借將韋格賀斯正選掛帥，面對有領隊恩斯倒戈的雷丁半場互交白卷。「紅魔」在54分鐘終憑卡斯米路建功打破僵局，4分鐘後再接應費特助攻梅開二度。客軍其後有曾效力利物浦的射手安祖卡路爾領紅被逐，戰至66分鐘，費特接應般奴費蘭迪斯妙傳破網，終以3：1輕取在72分鐘破蛋的雷丁，強勢晉級16強。

自2016/17年球季稱霸歐霸盃及英格蘭聯賽盃後，曼聯再未有染指錦標。「紅魔」今季除有望殺入足總盃決賽外，聯賽盃4強首回合亦以3：0大勝諾定咸森林，晉級決賽高唱入雲。曼聯周四凌晨將出戰聯賽盃4強次回合，被問及賽程是否太頻密時，領隊坦夏格說：「我們知道有多緊密，但你要想辦法面對。當你有更多比賽時，便能更容易制定最佳的陣容。」

坦夏格又稱讚卡斯米路的表現無懈可擊，「雖然聯賽不敵阿仙奴，但我滿意表現。今場有卡斯米路在陣下，球會更有出色表現。事實上當看到他過去在皇家馬德里的表現時，已知道有多出色。皇馬曾多次奪得歐聯冠軍，而卡斯米路在當中有關鍵的發揮，證明他的角色有多重要」。

另外，熱刺同日作客英冠的普雷斯頓雖有球星哈利卡尼缺陣，但韓國隊射手孫興慜自月初英超後再建功並梅開二度，以及上演「地標」的維拉利爾借將哥爾尼維特在87分鐘埋齋，領軍以3：0凱旋，與同日作客齊捷的列斯聯及李斯特城等一同過關。包括伯明翰對布力般流浪等5仗則言和，在2月重賽分出勝負後將為16強抽籤。

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