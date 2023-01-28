港超｜傑志12分鐘入3球輕取晉峰 陳肇鈞相隔4月重返球場 認隊友表現須改善 (20:28)

傑志藉晉峰開賽僅23秒的烏龍球及丹恩奴域梅開二度，在12分鐘已領先3：0。中場顏卓彬於34分鐘前場逼甩晉峰門將羅澔陽的腳下球建功，加上晉峰於換邊後再失一個烏龍球，「藍鳥」最終大勝5：0，在聯賽榜續跟理文叮噹馬頭；晉峰則在各項賽事7連敗。

港足中場陳肇鈞加盟晉峰後，今仗於74分鐘後備入替首為新東家上陣。自去年9月底為港足出賽後，相隔近4個月再次於正式賽事落場，他稱會逐步取回狀態，於緊接兩仗對港會及深水埗要搶分爭勝，「今場多個失球都是球隊犯錯，隊友表現絕對有改善空間，我會再多加提點」。

傑志主教練朱志光稱很快大幅領先後，承認球隊及後「錯失10個入球機會都有」，尾段亦有放鬆像不設防，因而被對手兩次射門中楣及中柱幾乎破網。顏卓彬透露賽前練了不少前場逼搶，結果今仗放手一試奏效，幸運取得個人生涯首個港超聯賽入球。

至於冠忠南區今午主場對標準流浪，雙方各有兩名日本外援對壘，分別為南區的佐佐木周與川瀨浩太，以及流浪的林遼太與近况大勇的新兵神田夢實。南區最終憑史提芬彭利拿及射入今季開齋球的簡嘉亨各建一功，以2：1險勝由林遼太追回一球的流浪，結束兩連敗，賽後9戰19分續排第3。

南區主席陳文俊透露，如無意外本月不會再增兵，以現有班底完成球季。對於兩名外援艾華及史提芬彭利拿入籍進度，他透露喀麥隆籍的艾華因香港沒有喀麥隆駐港領事館，需待批到北京的喀麥隆駐華大使館註消原有國籍，才能領取香港特區護照；史提芬彭利拿則仍在申請階段，料未能趕及今季內完成入籍手續。

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