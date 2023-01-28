澳網｜白俄名將莎芭倫卡封后初奪大滿貫　首中立國身分奪冠寫歷史 (21:08)

莎芭倫卡表現慢熱，首盤第3局已遭雷芭堅娜破發，她出現多達5次發球雙錯誤下，以4：6先輸一盤。不過，這名24歲白俄星將及時調整，積極搶攻並擊出21記致勝球，以6：3扳平盤數。決勝盤戰况緊湊，雙方戰至第7局時，莎芭倫卡在三度刁時下率先破發，終以6：4再下一城，以盤數2：1反敗為勝，生涯首奪大滿貫錦標。她在此役盡顯重炮本色，全場共開出17球Ace，同時擊出51個致勝球，比對手多出20球。

莎芭倫卡賽後激動動淚，亦跟23歲的雷芭堅娜惺惺相惜，「希望我們未來仍有很多交手機會，最好是在大滿貫決賽」。她坦承完場一刻仍感緊張，未能相信自己奪冠，「我是世界頭10球手，但一直未贏過大滿貫，這實在太難了。這是解脫和喜悅，我為自己感到驕傲」。

此外，由於俄羅斯去年入侵烏克蘭後，澳網賽會要求俄羅斯及白俄羅斯球手須以中立國身分參賽，亦令莎芭倫卡成為歷來首個以此名義奪冠的球手。

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