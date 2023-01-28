英足盃︱尼敦阿基助曼城1球挫阿仙奴晉級16強　近6次交手全勝 (06:37)

今仗是兩軍季內首次碰頭，雖是足總盃第4圈賽事，但雙方均派遣大部分主力求勝。上半場阿仙奴攻勢較「入肉」，其中首次擔正的新兵翼鋒李安度托沙特，以及中場格列沙加均有具威脅埋門，但均未能射破敵軍門將史堤芬奧迪加的十指關，而曼城則有射手艾寧夏蘭特多次進襲屢次製造險象。

下半場雙方戰情膠着，但曼城在換入祖利安艾華利斯及基爾獲加後，兩邊側擊更見威脅，終在64分鐘憑基亞利殊左路落底線，再回傳予後上入罰區的後衛尼敦阿基，後者隨即右腳妙射得手打開紀錄，及後力圖反撲的阿仙奴多次欲以短傳送入禁區，但均被史堤芬奧迪加早一步沒收，最終曼城以1球小勝，各項賽事近6次交手全勝，率先殺入足總盃16強。

戰畢此仗後，兩軍將在香港時間下月13日凌晨的英超補賽再碰面，由阿仙奴主場出擊，而雙方次循環則暫定於4月底舉行。

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