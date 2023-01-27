英足盃︱阿仙奴大戰曼城前擬再增兵　車路士誓再當「程咬金」 (21:29)

在英超暫列頭兩名的阿仙奴及曼城，因聯賽首循環延期，明晨將是雙方今季首次交手，曾在「藍月」任助教的阿仙奴領隊阿迪達，賽前形容對方主帥哥迪奧拿乃當今世上最佳，並強調爭標形勢激烈無損與恩師之間友情。

阿仙奴在今個冬季轉會窗已先後簽入翼鋒李安度托沙特及後衛基域諾，據報會方仍希望在本月底「關窗」前再增兵，其中繼簽入托沙特後，「兵工廠」再銳意從今屆英超黑馬白禮頓搶人才，出價6000萬鎊力斟21歲厄瓜多爾國腳中場摩西斯卡些度，但據報被「海鷗」以月內無意放人為由拒絕。據天空體育消息指，車路士亦有意加入爭奪卡些度，並同時盯上目前正與紐卡素接洽的愛華頓鋒將安東尼哥頓，誓續當「程咬金」。

另外，球員時代曾效力阿仙奴及曼城的高路托尼，今被英冠球隊韋根解除主帥職務，去年11月底才上任的他，領軍各項賽事9戰不勝。

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