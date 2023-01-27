網球︱佐高域4強輕取美國新丁保羅　澳網決戰特薛斯柏斯兼爭世一 (19:48)

佐高域在今屆澳網早段受左大腿傷患影響，但來到次周比賽漸入佳境，包括前日8強輕取俄籍好手羅比夫。他過去9次打入澳網準決賽均能奪標，今仗面對大滿貫4強新丁保羅，首盤雖然24次無壓力失誤，較他8強全場還多，一度被對方連取4局，仍先贏7：5。他之後兩盤重拾擊球節奏，連贏6：1、6：2，僅花2小時20分便直落3盤擊敗保羅。

佐高域今場勝仗未獲父親入場打氣，事關其父日前被指與親俄立場球迷合照，並聲言支持俄羅斯，引起澳洲社會不滿。他賽後發聲明稱：「我只是來支持自己的兒子，沒想過帶來任何麻煩。家族曾活於戰火之下，只願平安。」

希臘籍的特薛斯柏斯今午以盤數3：1淘汰俄將卡查洛夫。前者先取兩盤7：6及6：4，但第3盤領先5：4時被破發，再決勝局錯失兩次致勝分反負，要第4盤贏6：3才過關，近3圈比賽時間比佐高域多3小時。不過，他表示自己已準備好決賽一戰，「沒有任何顧慮或負面想法」，又說決賽將是希臘網球歷史時刻：「我試過排青年第一了，希望在男子職業圈也做到此成就。」

至於後日的決賽如獲勝的是佐高域，後者將刷新個人保持的最長世界第一時間至374周，大滿貫錦標數則會追平拿度的22次。

混雙決賽亦在今早上演，巴西組合拉菲爾馬圖斯/史迪芬妮（Rafael Matos / Luisa Stefani）以7：6、6：2擊敗印度名將保彭拿/美爾莎，一同首嘗大滿貫冠軍滋味。36歲的美爾莎則未能以第6項大滿貫錦標完結職業生涯。女雙方面，卡絲高娃伙施妮雅高娃的捷克頭號種子4強輕鬆晉級，後日決賽將對10號種子青山修子/柴原瑛菜，這對日本組合爆冷直落兩盤淘汰美國的2號種子嘉奧芙/彭古拉。

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