NBA︱明星賽正選名單出爐　勒邦占士19次入圍看齊渣巴紀錄 (17:41)

NBA明星賽今屆投票球迷佔五成，傳媒及球員分佔兩成五，雖然勒邦占士在西岸的票選中於傳媒及球員選舉中僅次丹佛金塊球星約基治，但球迷票一枝獨秀下令他最終成為西岸票王，歷來第19次入圍明星賽，與名宿渣巴並列入選紀錄。而他若可健康上陣，更可超越曾因傷缺席一次賽事的渣巴，成為明星賽歷來最多上陣屆數的球員。

至於安迪度高安普僅在媒體票僅次波士頓塞爾特人球星塔圖，但其餘兩項均獲第一，終力壓對方成為東岸票王，意味今屆賽事將以他與占士的名字作為明星賽兩軍隊名，並一同以隊長身分擁有揀選隊友的權利。不過，今屆聯盟改制下，選隊友環節將由以往提早至少一至兩周，改為賽前即日舉行。

今日賽事方面，達拉斯獨行俠雖有當家球星盧卡當錫於開賽早段一次進攻時，左腳誤踩對手腳面而扭傷足踝退下火線，及後亦未再亮相，但球隊在主將甸韋迪攻入全場最高36分下，作客以99：95擊敗鳳凰城太陽。

此外，今早亦是一代籃壇傳奇球星高比拜仁死忌三週年，NBA、WNBA及湖人等社交網專頁均發文悼念。

明星賽正選名單：

西岸入圍球員：

勒邦占士（洛杉磯湖人）、約基治（丹佛金塊）、錫安威廉臣（新奧爾良塘鵝）、盧卡當錫（達拉斯獨行俠）、史堤芬居里（金州勇士）

東岸入圍球員：

安迪度高安普（密爾沃基公鹿）、塔圖（波士頓塞爾特人）、杜蘭特（布魯克林籃網）、米曹（克里夫蘭騎士）、艾榮（布魯克林籃網）

註：賽事將分為勒邦占士隊及安迪度高安普隊，兩名隊長將由其餘8人中選擇隊友擔任各隊正選。

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