足球︱C朗續食白果　艾納沙盃賽4強出局　對手球迷高呼美斯贈興（附精華） (16:58)

C朗在周日的沙特超比賽無進帳，而門將奧斯賓拿該仗手肘骨折需長唞，艾納沙是役賽前合照特意舉起其25號球衣作支持。不過，他們早段先失兩球，完半場前C朗一次近門飛頂但角度正中被撲出，僅憑泰利斯卡一度追近比數下，以1：3落敗，下周五將回師聯賽作客艾法特。主隊伊蒂哈德的球迷完半場後，一度高呼C朗宿敵美斯的名字，揶揄C朗續食白果。

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