西班牙盃｜皇馬8強主場大戰馬體會　迪比利奠勝巴塞入4強　久保建英搶鏡難阻皇蘇出局 (23:04)

皇家馬德里vs.馬德里體育會 周五凌晨04：00開賽

西甲一哥巴塞以羅拔利雲度夫斯基及奧士文利迪比利掛帥，皇蘇則有曾在巴塞青訓的日本國腳久保建英坐鎮中場倒戈。迪比利在右路表現活躍，屢次射門外亦為隊友穿針引線叩關，但久保也在29分鐘在左路勁射中楣彈出。40分鐘，巴塞隊長布斯基斯在中場掃跌久保後，被皇蘇中場布里斯文迪斯踩中腳脛被罰紅牌。

52分鐘，迪比利右路控球後勇往直前窄位怒射得手。58分鐘，久保傳中予小禁區內的前鋒阿歷山大索洛夫撞射竟不中框，終連累在西甲排第3的皇蘇以一球飲恨。沙維說：「我為迪比利的專業精神而高興。他仍是當今其中一個最佳右翼，世上所有左閘都會因為他而頭痛。」同日奧沙辛拿在另一仗加時後，在主場以2：1挫西維爾打入4強。

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