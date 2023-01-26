英聯盃︱曼聯伐「林」拔頭籌決賽在望　拉舒福特10場轟10球　坦夏格讚無懈可擊　 (18:18)

「紅魔」本仗有防中卡斯米路停賽刑滿復出，與基斯甸艾歷臣連線；中堅華拉尼則退居後備，改由域陀連迪路夫伙拍利辛度馬天尼斯鎮守後防。自世界盃後復賽狀態大勇的拉舒福特，開賽6分鐘從後半場單人匹馬推進，突破兩名敵衛後在禁區內起腳得手，過去10仗中有9仗取得進帳。森林其後由蘇歷治將皮球送進網窩，但入球因越位在先被視像裁判（VAR）推翻，錯失扳平良機。

曼聯完半場前將優勢拉開，安東尼馬菲奧斯禁區外起腳雖被門將擋出，但韋格賀斯快一步衝前補中，取得加盟後的開齋球。戰至完場前1分鐘，般奴費南迪斯接應艾蘭加挑傳，以一記割草式射門錦上添花，為紅魔在下周四返主場出擊的次回合帶來3球優勢，這球亦是他自2020年1月加盟以來，為球會創造的第100個入球（56個入球、44次助攻）。

拉舒福特本季各賽事已累積18球，在英超僅次於宿敵曼城的艾寧夏蘭特；他在過去10場除了於聯賽對水晶宮一戰「食白果」，其餘9仗合轟10球。坦帥對於這名25歲鋒將「十全十美」的表現亦讚嘆不絕，說道：「從球季的開始，他不斷的進步和維持佳態，只要他延續上佳的氛圍和士氣，那就是無懈可擊。他與般奴及艾歷臣等球員能在敵軍防線發揮創造力，做出一些瘋狂、幻想和冒險的東西。」曼聯下周日將轉戰英格蘭足總盃第4圈，對手為英冠球隊雷丁。

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