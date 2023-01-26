渣馬｜65歲老將稱從不缺席因跑上癮　認成績退步但望繼續下去 (20:31)

霍志英在1979年挑戰石崗馬拉松，這次「初馬」令他雙腳生水泡，連續3日都幾乎痛得不能動彈，但他為挑戰自己仍不斷參加馬拉松賽事。他在1997年參加渣馬後，從未缺席這項體壇盛事，只得2000年身體不適改跑半馬，他指歷年來有不少印象深刻的經歷，他說：「渣馬令我認識很多朋友，我在2004年跟跑友互相推動下，終於在3.5小時內完賽，我曾以為自己與『330』絕緣。至於2007年我練到腳趾甩骱，完成渣馬翌日便入院做手術，很多人說我以後都跑不了，但我做手術就是想繼續跑。」

堅持跑下去的原因，霍志英坦承為了挑戰自己，「跑馬拉松真的好辛苦，真是台上一分鐘，台下十年功。說要跑到60歲，我覺得已完成對自己的承諾」。近年受疫情影響，他坦承成績退步，但仍志在參與，並期待終點附近再設公眾打氣區。

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