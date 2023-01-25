德甲｜拜仁兩連和優勢減　高層勢追究基拿比「到巴黎嬉戲」　泄密門將教練被炒　 (20:27)

拜仁慕尼黑在德甲復賽首戰作客與RB萊比錫各一言和，此仗甫開賽4分鐘又被科隆中場艾耶斯史基尼打開紀錄。拜仁下半場以翼鋒京士利高文入替基拿比，需苦戰至90分鐘，才憑甘美治遠射中楣底彈入扳平，拾回1分，賽後17戰得36分，以4分領先作客以6：1大破包尾大幡史浩克04的RB萊比錫，值得留意的是，上場聯賽作客吞法蘭克福3蛋的史浩克，今仗由第2次上陣22歲的日本籍中場上月壯一郎破蛋，而復賽後大勇的禾夫斯堡，則繼上場主場以6：0大勝弗賴堡後，又作客以5：0挫哈化柏林。

拜仁體育總監沙歷咸美斯賽後抨擊上仗賽後出席巴黎時裝展的基拿比道：「這行為屬業餘水平，與拜仁格格不入。你在休息的那天在某處嬉戲。休息就是休息，作用是為接下來的比賽中踩油門。我們肯定會討論這事件。」另據德國《圖片報》報道，擔任拜仁守門員教練11年半的泰巴奴域，因向球員泄露球會職員對話，已在周初被解僱。他那今季因傷已提早「收咧」的好友門將紐亞，事後在社交網站留言稱讚對方道：「泰巴奴域不僅是現代守門員比賽的絕對先驅者，而且最重要的是，作為一個偉大人物，他已離開這球會。他提升我的比賽水平至另一層次。我定會懷念你！」

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