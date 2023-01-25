NBA︱勒邦占士寫「40＋」里程碑　難阻湖人洛城打吡吞敗 (21:41)

NBA常規賽在今日（25日）上演洛城打吡，兩隊賽前為早前的蒙特雷帕克市槍擊案默哀，洛杉磯湖人雖有勒邦占士攻入46分，創歷史成為聯盟史上對所有30支隊都曾經攻入「40＋」的首位球員，但難阻球隊115：133主場不敵洛杉磯快艇。
占士在此役轟入生涯最高的9個三分球，最終交出46分、8籃板、7助攻，成為NBA史上對所有30支球隊都曾經攻入至少40分的第一人。「天勾」渣巴在NBA的得分榜以38387分高居榜首，但占士現時落後178分，成為史上得分王只是時間問題。至於因傷缺陣20場的安東尼戴維斯，有望於明日作客聖安東尼奧馬刺時復出，惟上陣時間限制為20至24分鐘，而「紫金軍團」公布新加盟的八村壘將穿上28號球衣。
另外，NBA明星賽將於2月19日舉行，聯盟宣布今年賽制會稍有改動，由近年的兩岸隊長於賽前幾天在電視直播節目中選隊友，變成今年在開賽前半小時揀人。如無意外，勒邦占士將任西岸隊長，而東岸隊長應為杜蘭特或「字母哥」安迪度高安普。
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LeBron became the first player in NBA history to score 40+ points against all 30 franchises AND hit a career-high 9 threes. Just another night for the King.
His sharp-shooting performance earns him the @YahooFantasy Player of the Night! 👑
46 PTS | 8 REB | 7 AST | 9 3PM pic.twitter.com/Qe1pIGdCER— NBA Fantasy (@NBAFantasy) January 25, 2023
Rui Hachimura told us on a @SpectrumSN interview (coming up on the pregame show) that he chose No. 8 in part due to being a Kobe fan growing up, and also because part of his name means 8 in Japanese.— Mike Trudell (@LakersReporter) January 25, 2023
With Kobe’s No. 8 retired, Hachimura will wear 28 as a Laker.
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