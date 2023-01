意甲｜祖雲達斯造假帳恐牽連23球員　C朗或被罰停賽30日 (17:12)

施利安尼昨(24日)在社交網站,上載疑為祖雲達斯在2019/20年及2020/21年的工資預算表,當中詳列各球員連同稅項的收入。施利安尼稱在2020年初,祖雲達斯虛報球員接受減薪方案留隊,但事實上仍向各人分期支付原有薪金,但未有向當局通報。施利安尼稱若球員在知情下仍接受球會的做法,將被意大利足總判罰停賽30天,現時執教拉素的時任主帥沙利亦難獨善其身,球會更有可能被褫奪2019/20年的聯賽冠軍。

施利安尼又稱,當局已取得部分球員的手機通訊程式截圖,顯示前隊長基亞連尼曾告訴隊員不要向傳媒提及相關事件。若當局最終判罰各球員停賽30天,效力艾納沙的C朗、熱刺的古路施夫斯基及賓坦古亞、羅馬的阿根廷隊前鋒保羅戴巴拿等均受牽連。

另外,上周在意大利超級盃慘敗失冠的AC米蘭,今晨(25日)回師意甲作客以0:4不敵拉素,賽後19戰得38分,僅以1分領先對手位列次席。主帥皮奧利賽後批評麾下表現令人失望,「如果你看我們失的首兩球,你會發現球員在正確的位置防守,卻未能充分合作向對手施壓,若然繼續出現這些失誤,將對球員的心理構成重大壓力」。

Tutti squalificati. Per almeno un mese. In questo campionato. Forse già a breve. E sì, lo so, non è una notizia di poco conto. I media italiani tremano al pensiero di darla, ma forse è il caso di non fare gli schizzinosi: almeno si evitano svenimenti come per il -15 (1. segue) pic.twitter.com/435Kn6HUS5— Paolo Ziliani (@ZZiliani) January 24, 2023