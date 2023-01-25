意甲｜祖雲達斯造假帳恐牽連23球員　C朗或被罰停賽30日 (17:12)

施利安尼昨（24日）在社交網站，上載疑為祖雲達斯在2019/20年及2020/21年的工資預算表，當中詳列各球員連同稅項的收入。施利安尼稱在2020年初，祖雲達斯虛報球員接受減薪方案留隊，但事實上仍向各人分期支付原有薪金，但未有向當局通報。施利安尼稱若球員在知情下仍接受球會的做法，將被意大利足總判罰停賽30天，現時執教拉素的時任主帥沙利亦難獨善其身，球會更有可能被褫奪2019/20年的聯賽冠軍。

施利安尼又稱，當局已取得部分球員的手機通訊程式截圖，顯示前隊長基亞連尼曾告訴隊員不要向傳媒提及相關事件。若當局最終判罰各球員停賽30天，效力艾納沙的C朗、熱刺的古路施夫斯基及賓坦古亞、羅馬的阿根廷隊前鋒保羅戴巴拿等均受牽連。

另外，上周在意大利超級盃慘敗失冠的AC米蘭，今晨（25日）回師意甲作客以0：4不敵拉素，賽後19戰得38分，僅以1分領先對手位列次席。主帥皮奧利賽後批評麾下表現令人失望，「如果你看我們失的首兩球，你會發現球員在正確的位置防守，卻未能充分合作向對手施壓，若然繼續出現這些失誤，將對球員的心理構成重大壓力」。

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