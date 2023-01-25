意甲｜祖雲達斯造假帳恐牽連23球員　C朗或被罰停賽30日 (17:12)

祖雲達斯上周因涉在過去3年造假帳及誇大球會收入，遭意大利足總判罰扣15分，包括前會長安德烈艾里尼及副會長尼維特等高層均被罰禁止參與足球事務。事隔不足1周，意大利記者施利安尼（Paolo Ziliani）在社交網上載疑為祖雲達斯的工資預算表，稱球員若串謀會方虛報薪酬，即使已離隊仍有機會被罰停賽30天，意味效力沙特超球會艾納沙的基斯坦奴朗拿度（C朗）或受牽連。
施利安尼昨（24日）在社交網站，上載疑為祖雲達斯在2019/20年及2020/21年的工資預算表，當中詳列各球員連同稅項的收入。施利安尼稱在2020年初，祖雲達斯虛報球員接受減薪方案留隊，但事實上仍向各人分期支付原有薪金，但未有向當局通報。施利安尼稱若球員在知情下仍接受球會的做法，將被意大利足總判罰停賽30天，現時執教拉素的時任主帥沙利亦難獨善其身，球會更有可能被褫奪2019/20年的聯賽冠軍。
施利安尼又稱，當局已取得部分球員的手機通訊程式截圖，顯示前隊長基亞連尼曾告訴隊員不要向傳媒提及相關事件。若當局最終判罰各球員停賽30天，效力艾納沙的C朗、熱刺的古路施夫斯基及賓坦古亞、羅馬的阿根廷隊前鋒保羅戴巴拿等均受牽連。
另外，上周在意大利超級盃慘敗失冠的AC米蘭，今晨（25日）回師意甲作客以0：4不敵拉素，賽後19戰得38分，僅以1分領先對手位列次席。主帥皮奧利賽後批評麾下表現令人失望，「如果你看我們失的首兩球，你會發現球員在正確的位置防守，卻未能充分合作向對手施壓，若然繼續出現這些失誤，將對球員的心理構成重大壓力」。
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Tutti squalificati. Per almeno un mese. In questo campionato. Forse già a breve. E sì, lo so, non è una notizia di poco conto. I media italiani tremano al pensiero di darla, ma forse è il caso di non fare gli schizzinosi: almeno si evitano svenimenti come per il -15 (1. segue) pic.twitter.com/435Kn6HUS5— Paolo Ziliani (@ZZiliani) January 24, 2023