乒乓｜林兆恒WTT多哈賽三線出擊　雙打伙杜凱琹何鈞傑分途過關 (21:53)

港隊派出兩對組合出戰混雙，何鈞傑/朱成竹輪空，而林兆恒/杜凱琹在首圈以3：2挫西班牙隊，晉級8強鬥中國隊的林詩棟/蒯曼。林兆恒隨後跟何鈞傑出戰男雙首圈，他們面對東道主拍檔Ahmad Khalil Al-Mohannadi/ Mohammed Abdulwahhab先輸一局4：11下，連追三局11：6、11：6、11：5過關，他們在8強鬥羅馬尼亞組合。港隊三對女雙組合杜凱琹/朱成竹、李凱敏/吳詠琳、黃凱彤/江芷琳，亦於首圈分途報捷。

單打方面，港隊共5人參加男單正賽，當中何鈞傑和李漢銘，分別以直落三局挫中國隊的陳垣宇及意籍球手John Oyebode，鮑奕文則以3：1擊敗波多黎各隊的Angel Naranjo。不過，林兆恒與關文皓各自以2：3不敵韓籍球手李貞沐及挪威隊的Borgar Haug。

至於杜凱琹、江芷琳和朱成竹3人在女單首圈輪空，而黃凱彤以直落三局力克烏克蘭隊的Hanna Haponova；李凱敏則在港隊內訌以3：1擊敗吳詠琳晉級。

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