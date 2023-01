英超︱卡尼助熱刺小勝富咸　追平隊史入球紀錄　傳樂意續約 (17:24)

熱刺之前10場聯賽除了淨勝水晶宮一仗,其餘比賽每場最少失兩球,今仗上半場也多次靠門將洛里斯擋出富咸球員的攻門。翼鋒孫興慜早段一次犯規幾乎領紅牌,經VAR覆核後領黃續戰,他完半場前突破並傳予禁區頂的好拍檔卡尼,後者推橫起腳建功,效力熱刺11年半以來,415次上陣並攻入的第266球,追平已故的1960年代名將基里夫斯的入球紀錄。

卡尼下半場再有兩次攻門惜未能得手,但仍助熱刺作客小勝,終止之前對爭標分子阿仙奴及曼城的連敗走勢。英國傳媒指這名明夏約滿的29歲射手,對續約持開放態度,意味已在英超攻入199球的他,勢挑戰紐卡素傳奇舒利亞的260個聯賽入球紀錄。他表示自己仍專注在力爭前四之上,「我們開了會,承諾要做到我們最擅長的防守,不失球,我們有可以把握入球機會的球員」。他又指領隊干地近月接連有好友離世,經歷人生艱難階段,球員都會為他而戰。

勝仗亦令干地續約風波暫時擱下,他指卡尼賽前感冒而仍未退燒,希望能與對方一起贏得錦標,亦透露與球員開會的情况:「我沒有很惱怒,只是提供了一點數據,有些比上季遜色了。可能我也做得不夠好,但球員也是聰明的,嘗試去提供一些答案,而今日希望就是起點。」熱刺現時在完成21輪英超後排第5,落後紐卡素及曼聯3分,但多踢一場。富咸則再落後5分排第7。

其他新聞:港超|陳肇鈞大半年後落班加盟晉峰半季 盼「表現返自己」繼續入選港足

其他新聞:英超︱愛華頓解僱林柏特 近7年7次易帥 傳朗尼回巢救亡

🚨 EXCL: Harry Kane open to signing new contract at Tottenham. No dialogue since summer 2021 but talks planned for after Jan window. If circumstances right, possible 29yo will now extend past 2024. Striker’s priority is to succeed with #THFC @TheAthleticFC https://t.co/aSnuYBX4mE— David Ornstein (@David_Ornstein) January 23, 2023