英超︱卡尼助熱刺小勝富咸　追平隊史入球紀錄　傳樂意續約 (17:24)

熱刺之前10場聯賽除了淨勝水晶宮一仗，其餘比賽每場最少失兩球，今仗上半場也多次靠門將洛里斯擋出富咸球員的攻門。翼鋒孫興慜早段一次犯規幾乎領紅牌，經VAR覆核後領黃續戰，他完半場前突破並傳予禁區頂的好拍檔卡尼，後者推橫起腳建功，效力熱刺11年半以來，415次上陣並攻入的第266球，追平已故的1960年代名將基里夫斯的入球紀錄。

卡尼下半場再有兩次攻門惜未能得手，但仍助熱刺作客小勝，終止之前對爭標分子阿仙奴及曼城的連敗走勢。英國傳媒指這名明夏約滿的29歲射手，對續約持開放態度，意味已在英超攻入199球的他，勢挑戰紐卡素傳奇舒利亞的260個聯賽入球紀錄。他表示自己仍專注在力爭前四之上，「我們開了會，承諾要做到我們最擅長的防守，不失球，我們有可以把握入球機會的球員」。他又指領隊干地近月接連有好友離世，經歷人生艱難階段，球員都會為他而戰。

勝仗亦令干地續約風波暫時擱下，他指卡尼賽前感冒而仍未退燒，希望能與對方一起贏得錦標，亦透露與球員開會的情况：「我沒有很惱怒，只是提供了一點數據，有些比上季遜色了。可能我也做得不夠好，但球員也是聰明的，嘗試去提供一些答案，而今日希望就是起點。」熱刺現時在完成21輪英超後排第5，落後紐卡素及曼聯3分，但多踢一場。富咸則再落後5分排第7。

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