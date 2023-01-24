NBA｜八村壘加盟湖人　首日本球員登陸LA　4前巫師兵聚首 (17:52)

湖人以後衛簡迪能恩，加上3個次輪選秀權，從巫師換來八村壘，「紫金軍團」總經理比連卡（Rob Pelinka）亦發聲明，歡迎這名24歲大前鋒加入球隊，「加強鋒線的高度和板凳深度，一直是己隊的目標，能夠獲得像八村壘是難得的機會，他的加入同時強化兩者，也要感謝能恩為湖人的貢獻，祝願他未來一切順利」。

八村壘在日本出生，母親為日本人，父親則為貝寧人，他在2019年的NBA選秀被巫師以9順位揀中。八村壘在今夏未獲巫師續約，他在今季上陣30場，場均上陣24.3分鐘，並貢獻13分及4.3個籃板。

湖人今季表現平平，38歲球星勒邦占士獨力難支，在「一眉」安東尼戴維斯飽受傷患困擾的情况下，現時以22勝25負排西岸第12位。八村壘的加入能夠舒緩球隊鋒線壓力，其三分球命中率達33.7%，具外投能力的前鋒也是湖人所需。八村壘上周提及被交易的可能時，早已暗示並不拒抗轉換環境，「我希望到一個需要我、喜歡我的球風的地方」。

其他新聞：高球｜巴利退役展人生新章 下月初加州戰PGA業餘賽

其他新聞：港超｜陳肇鈞大半年後落班加盟晉峰半季 盼「表現返自己」繼續入選港足

其他新聞：英超︱愛華頓解僱林柏特 近7年7次易帥 傳朗尼回巢救亡