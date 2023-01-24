高球｜巴利退役展人生新章　下月初加州戰PGA業餘賽 (16:57)

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33歲的巴利曾效力熱刺及皇家馬德里等球會，去年底隨威爾斯隊出戰卡塔爾世界盃決賽周的他，在本月9日宣布掛靴，並預告將展開人生新章。一直醉心高球的巴利，今晨在社交網上載揮杆的相片，並宣布在下周五遠赴加州圓石灘，出戰為期4天的PGA業餘配對賽。巴利的熱刺前隊友贊拿斯，以及英格蘭前國腳馬特查維斯（Matt Jarvis），均留言讚好。

據英國傳媒報道，巴利出戰的業餘賽將有156名球手參賽，其餘將亮相的名人尚有72歲美國籍影星比爾梅利，以及NFL勁旅綠灣包裝工的球星艾朗羅渣士（Aaron Rodgers）。賽事亦設有職業賽組別，去年6月首度揚威大滿貫的英國籍名將費斯柏歷克（Matt Fitzpatrick），以及世界排名第5的30歲美國籍球手簡特利（Patrick Cantlay）將登場爭冠。

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