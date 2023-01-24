港超｜陳肇鈞大半年後落班加盟晉峰半季 盼「表現返自己」繼續入選港足 (13:26)

暫列港超第7名的晉峰，今早在京士柏運動場操練，兩名班主黃俊雄及鄧偉豪到場派利市予職球員，同時宣布新球員加盟，繼早前簽入29歲尼加拉瓜國腳翼峰栢保羅後，今落實港足中場陳肇鈞來投，30歲的他將披30號球衣，今早已隨隊操練及完成註冊，可趕及周六港超在青衣運動場主場出戰對傑志，有機會倒戈前東家。

Philip自去年中與傑志約滿後，透露過去大半年到過另兩間港超球隊跟操，今次加盟晉峰，跟年少在青訓已認識的晉峰總教練何信賢有很大關係，今次簽約晉峰半季至完季，笑稱過去已有多次季中轉會的經驗，「休息夠就可以上路，都有球迷叫我盡快踢返波、想睇我比賽。我原本機會有外流，最終未有選擇後，跟何sir傾了數個月便達成共識，他搵盡資源幫我來到晉峰，我覺得這支球隊的足球和思維，是可選擇的港超球隊中最適合自己，我覺得可以幫到球會，相信球會亦可幫到我」。

Philip去年9月底代表港足友賽兩鬥緬甸隊，他稱現時狀態不成問題，但因休息時沒怎樣離開過足球，承認現在不是太餓波，期望心態上可盡快投入比賽，為球隊爭勝，「表現返自己就足夠，做到榜樣就可感染到隊友。晉峰現時實力不應只在中游位置，我覺得可以再好點，季初都踢了幾場好波。自己未來希望繼續入選香港隊，踢亞洲盃決賽周，都有跟港足主教練安達臣保持聯繫」。

何sir稱原本已預留一些預算本月增兵以加強中前場實力，今次適逢其會知道Philip留港後，很快一拍即合，「我們第3季踢港超，發覺太多年青球員出場時很容易出事，希望有些經驗球員壓場」。

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