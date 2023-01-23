網球︱一姐施維雅達16強下馬　澳網公開賽年代首男女單頭2號種子無緣8強 (20:55)

近5項參與賽事均至少殺入4強的施維雅達，於澳網女單16強面對22號種子雷芭堅娜，首個發球局便被破，一度落後局數0：2，但她隨即在第4局回敬破發扳平局數，雙方拉踞至第7局，這名世界一姐再兩次無壓力下打失，再次被對方破發下，終先失首盤4：6。次盤初段施維雅達雖先破發一度拉開3：0，但及後水準下滑，在關鍵的第5及9局未能保住發球局，再輸一盤4：6出局。隨着女單名將查比雅，以及男單的拿度和卡斯柏魯迪出局後，令澳網踏入公開賽年代以來，首次男、女單頭2號種子均未能打入8強。

另外，前「世一」的塞爾維亞籍名將佐高域於男單16強以直落3盤6：2、6：1、6：2輕取主場出戰的22號種子迪文亞。至於早前受傷退賽的澳洲一哥基茲奧斯，今證實左膝須動手術，暫未有復出時間表。

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