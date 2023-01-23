意甲︱祖雲達斯假帳案後首戰僅和阿特蘭大　迪馬利亞表忠拒跳船 (19:31)

祖雲達斯是役先因門將施捷斯尼犯錯，被今仗梅開二度兼交出助攻的盧卡文先開紀錄，但憑迪馬利亞、米利克及丹尼路雷斯各入1球保住不敗，續與第6的阿特蘭大相距12分，與第4、5的羅馬雙雄則有14分。主帥艾歷尼、中場文路爾盧卡迪利均認為球隊賽前被扣15分，由原本的聯賽第3跌至中游，影響到球員的比賽集中力。

祖雲日前因轉會收入造假帳所扣的15分，會徽即遭網民改圖諷刺，包括俄超球會魯賓卡山等亦有轉載。由於今次判罰只涉及意大利足總層面，未來仍可被歐洲足協，以至當地證監會加其他罰則。球會負債纍纍，加上疫情期間虛報球員減薪一事，亦正被稅局等調查，前景堪輿，但今季才加盟「斑馬軍」的迪馬利亞就表忠：「突然知道球隊被扣分是很難接受。我也許在最差的時間加盟，但在球會的日子愉快，重要的是能繼續團結。」在米蘭交易所上市的祖雲，今日開市時股價一度急插逾一成，至中午收復一半失地，會方表明就扣分判決上訴。

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羅馬同日憑艾沙拉維及譚美阿巴謙建功，作客2：0輕取史柏斯亞。烏甸尼斯則作客1：0小勝森多利亞，終止10場不勝走勢排第7。

另外，那不勒斯檢查部門指拿玻里前鋒域陀奧森漢前年轉會一事同樣有違規嫌疑，申請延長調查期半年，意味這支榜首球隊就算罪成，最快也下季才面臨處分。

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