高級組銀牌｜傑志八奪銀牌 顏卓彬獲正選做生日禮物 伍健澄清國腳級新援非巴西籍 (20:27)

今日25歲生日的傑志青訓產品顏卓彬，去年在美國完成大學課程後返港，今季重返傑志，在這場盃賽決賽，獲恩師朱志光委任正選，出任老將隊長黃洋的防中位置，最終上陣了111分鐘，至加時上半場才被換出，他賽後稱雖然以往也曾隨傑志贏得錦標，但多只列後備席未獲上陣，甚至不入大軍，故今場算是首次有份落場為球隊奪冠，別具意義，「今季自己角色可能比以往行前少少，但自己能力其實都未足夠，今場自己表現可能只得50、60分，例如踢得不夠進取。不過撞正生日比賽，上陣時間亦長，好開心，亦很多謝朱sir給機會我在這場很重要的比賽，決賽都有得踢證明在教練心目中放心放我落去，對往後比賽提升不少信心，希望之後有愈來愈多上陣時間」。「彬仔」稱現階段沒多想能否「接班」黃洋的位置，會繼續從「大哥」身上學習。

朱志光笑言給顏卓彬上陣，也考慮到對方生日，「他近期是踢得不錯，而且我在傑志做了他們教練多年，都想給他們在決賽有比賽機會」。他稱「彬仔」暫時未能做到「黃洋2.0」，仍有很多方面要改進。朱sir在近5屆3奪銀牌，他稱今仗也預期東方會穩守突擊，故近日也有練習過12碼，並對今仗在大年初一有逾7000人入場而感動。

對於有本地經理人的社交網專頁，在日前發文傳出傑志簽入的「前國腳級球星」為巴西前國腳柏圖，消息一度廣傳，傑志會長伍健今日在賽後只說一句澄清：「不是巴西籍。」

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