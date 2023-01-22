高級組銀牌｜傑志互射12碼擊敗東方 奪今季首錦標 大年初一7192人入大球場 (18:48)

高級組銀牌經過兩屆因疫情取消及停辦後復辦，今屆決賽改在農曆新年大年初一在大球場舉行，有7192人入場。香港足總在場內除了有攤位可免費領取決賽海報及包括港超文件套和揮春的「精美賀年禮物」，還安排了財神到看台派發迷你揮春匙扣予入場球迷。賽前亦舉行了醒獅表演及點晴儀式。

此前6屆東方與傑志瓜分了5屆冠軍，今季雙方於港超及菁英盃兩度交手，最終均由傑志勝出。傑志今仗安排今日25歲生日的青訓產品顏卓彬出任正選中場，39歲老將隊長黃洋先列後備；東方則由隊長梁振邦、胡晉銘及馬高斯鎮守中場。

甫開賽東方先主攻，不過首個「近磅」攻勢來自傑志，19分鐘，老將射手丹恩奴域接應基爾頓的罰球，在禁區外轉身抽射柱邊出界；1分鐘後，東方前鋒巴杜姆禁區內門前射高。東方後有多個機會，孫銘謙有兩次攻門，包括在29分鐘一次勁射被門將保羅雙槌擋出。「藍鳥」半場鮮有威脅攻門，完半場前中場基爾頓的遠射，東方門將葉鴻輝撲走，上半場雙方互無紀錄。

傑志換邊後加強攻力，於57分鐘換入本月加盟的前香港足球先生伊高沙托尼，「藍鳥」於59及63分鐘有兩次黃金機會，先是中場米基爾頭槌被葉鴻輝接實，然後丹恩奴域頭槌再被葉鴻輝飛身撲出。戰至71分鐘傑志打破僵局，由米基爾伏兵門前近射先開紀錄，領先1：0。東方在7分鐘後扳平，後備入替的黃梓浩車身抽射，造就巴杜姆門前迎頂破網，追成1：1，法定時間未分勝負，需加時作賽。

加時上、下半場共30分鐘雙方未再增添紀錄，包括在加時後備入替的東方中場蔡立靖於下半場的射門被保羅救出後，最終維持踢成1：1，需互射12碼分勝負。結果12碼東方有兩名港將孫銘謙及黃梓浩射失，分別被保羅「捉到路」撲出及射高，傑志的伊高沙托尼、丹恩奴域、查理史葛及周緣德4輪皆中，終以4：2擊敗東方。

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