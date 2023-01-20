英超︱車路士證新兵梅迪歷明候命鬥利物浦　高普讚速度技術兼備 (23:46)

車路士近年未能挑戰英超冠軍，主因之一是自夏薩特離隊後，沒有能穩定創造和把握入球機會的球員。22歲的梅迪歷雖然升上薩克達一隊不足年半，但在烏超23場已交出13次助攻及9個入球，今季歐聯則有3入球兩助攻，其中些路迪的入球，他入楔時的時速高達36.6公里，冠絕分組賽。這名新晉烏克蘭國腳雙腳均可盤扭傳射，在國內也被譽為「烏克蘭尼馬」。 歐陸傳媒指早在去夏，賓福特與德甲的利華古遜均曾為梅迪歷出價3000萬歐元，但薩克達拒絕放人。來到本月，車路士與英超榜首隊阿仙奴均出價7000萬歐元（5.92億港元）求購梅迪歷，薩克達方面表示車仔提出的獎金條款較實際，終在日前達成交易。

車路士明仗有10名傷兵及停賽的祖奧菲歷斯缺陣，主帥樸達稱雖然烏超處歇冬期，梅迪歷已近兩個月未有正式比賽，也需時適應英倫比賽及生活，「但在今仗將會有角色」。將生涯第1000次領軍的利物浦領隊高普，則盛讚此子在歐聯已表現出速度與技術兼備。主隊是役將有前鋒達雲紐尼斯復出。

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