澳網︱梅利戰至凌晨4點反勝　斥賽程安排靠害　西岡良仁生涯百勝闖16強 (20:56)

梅利對哥基蘭基斯一仗在當地昨晚10時20分才開賽，至凌晨4時5分才完結，為職業賽第3最遲完結的比賽。球賽歷時5小時45分，則是為澳網第2最長，僅次2012年決賽佐高域贏拿度一戰，但就大幅超前梅利自己的個人紀錄。

近年因傷而裝上金屬髖關節的梅利，跑動能力已大不如前，賽後大吐苦水：「我不知這賽程安排對球手、球迷、裁判和球僮有何好處，現在我們討論這問題，而非比賽有多精彩，實在是胡鬧。」35歲的梅利今仗先輸兩盤，第3盤也一度落後局數2：5，但最終連贏3盤7：6、6：3、7：5，生涯第11次在先落後兩盤的情况下反勝，續改寫大滿貫紀錄，表示晚間作賽氣溫低，令網球回彈速度更弱，都增加底線來回的板數。他亦投訴裁判不容許球手在決勝盤前使用洗手間。

澳網今早起展開單打第3圈，男單3號種子特薛斯柏斯與日將西岡良仁均直落3盤晉級，27歲的西岡取得職業生涯百勝，僅次師兄錦織圭及名宿松岡修造，亦是繼兩名前輩後，第3位日本男球手能打入大滿貫單打16強。受膝傷困擾的英籍11號種子洛尼則苦戰5盤出局。

女單最大冷門則來自上屆亞軍歌蓮絲，這名美籍13號種子以2：6、7：5、2：6不敵哈薩克的雷芭堅娜。後者在16強將挑戰世界一姐施維雅達。

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