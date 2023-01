澳網︱梅利戰至凌晨4點反勝　斥賽程安排靠害　西岡良仁生涯百勝闖16強 (20:56)

梅利對哥基蘭基斯一仗在當地昨晚10時20分才開賽,至凌晨4時5分才完結,為職業賽第3最遲完結的比賽。球賽歷時5小時45分,則是為澳網第2最長,僅次2012年決賽佐高域贏拿度一戰,但就大幅超前梅利自己的個人紀錄。

近年因傷而裝上金屬髖關節的梅利,跑動能力已大不如前,賽後大吐苦水:「我不知這賽程安排對球手、球迷、裁判和球僮有何好處,現在我們討論這問題,而非比賽有多精彩,實在是胡鬧。」35歲的梅利今仗先輸兩盤,第3盤也一度落後局數2:5,但最終連贏3盤7:6、6:3、7:5,生涯第11次在先落後兩盤的情况下反勝,續改寫大滿貫紀錄,表示晚間作賽氣溫低,令網球回彈速度更弱,都增加底線來回的板數。他亦投訴裁判不容許球手在決勝盤前使用洗手間。

澳網今早起展開單打第3圈,男單3號種子特薛斯柏斯與日將西岡良仁均直落3盤晉級,27歲的西岡取得職業生涯百勝,僅次師兄錦織圭及名宿松岡修造,亦是繼兩名前輩後,第3位日本男球手能打入大滿貫單打16強。受膝傷困擾的英籍11號種子洛尼則苦戰5盤出局。

女單最大冷門則來自上屆亞軍歌蓮絲,這名美籍13號種子以2:6、7:5、2:6不敵哈薩克的雷芭堅娜。後者在16強將挑戰世界一姐施維雅達。

Andy Murray’s career explained in a single point. Oh my goodness! pic.twitter.com/F3QvMz3pY9— Gaspar Ribeiro Lança (@gasparlanca) January 19, 2023