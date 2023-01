足球︱C朗沙特首戰梅開二度　美斯領PSG表演賽險勝5：4（附精華） (18:29)

「美C」自2008年歐聯首度同場競賽,已在歐洲球壇及國際賽對壘過36次,而由於37歲的C朗近月與英超曼聯解約,轉投沙特超球會艾納沙,外界普遍視今次為兩人最後對決。PSG今仗未有欺場,開賽3分鐘即由尼馬助攻美斯先開紀錄,整體實力亦明顯優於主隊,但接連有個人失誤。C朗被PSG門將基羅拿華斯手槌打中獲得12碼並主射中鵠,加上沙治奧拉莫斯一次解圍「撻Q」,助他完半場前頭槌中柱後可補射,兩度扳平比數。PSG上半場亦有後衛貝拿特阻擋單刀領紅及尼馬12碼宴客。

在61分鐘,C朗與PSG三叉戟:美斯、尼馬及基利安麥巴比均功成身退,獲得全場6.9萬名球迷鼓掌。PSG最終贏5:4,袋走800萬歐元(6790萬洗元)獎金返國,下周二凌晨將在法國盃32強對第6級球隊Pays de Cassel。至於C朗則會早一天首戰沙特超,為艾納沙聯賽「地標」上陣。C朗在今仗完場後發文稱:「很高興重返球場和入球,並看到一眾老朋友。」

另法國《隊報》報道,PSG已接獲大量來自亞洲的夏季表演賽邀請,其中泰國計劃辦冠軍球會四角賽,英超曼城與德甲拜仁慕尼黑已同意參加賽事。泰國有意以同時舉辦法國超級盃來吸引PSG。

So happy to be back on the pitch, and on the score sheet!! And nice to see some old friends!👍🏼 pic.twitter.com/qZqKGHsrVD— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) January 19, 2023