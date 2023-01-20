英超︱曼城下半場入4球反勝熱刺　哥帥斥麾下過分舒適像「快樂小花」　憂被阿仙奴擊潰 (17:23)

曼城賽前在英格蘭聯賽盃和英超錄得兩連敗，此戰至44分鐘因門將艾達臣摩拉斯後場短傳失誤，遭熱刺翼鋒古路施夫斯基輕鬆射入；補時更被另一敵軍球員艾馬遜近門頭槌補中，半場以0：2落後。藍月換邊後大舉反攻，先靠雙鋒祖利安艾華利斯及艾寧夏蘭特在51及53分鐘建功扳平，63分鐘再由馬列斯窄角度射穿洛里斯大門，取回領先優勢。馬列斯末段再乘敵衛基文迪朗格勒失誤，單刀破門鎖定4：2勝局。

儘管曼城絕地反勝止頹，惟半場落後時遭主場球迷報以噓聲。哥迪奧拿賽後慨嘆球隊近年戰績讓球員、球迷感覺過分舒適，強調不能滿足於現狀，「我需要全隊、不止球員的反應，我們像『快樂小花』，但我不想這樣，我要擊敗阿仙奴。若再交出這樣的表現，只會讓兵工廠摧毀我們」。另邊廂，熱刺領隊干地將敗仗歸咎於球隊經驗不足，並稱執教生涯以來「從未試過在半場失這麼多球」。曼城將在下周五的英格蘭足總盃主場迎戰阿仙奴，然後會在下月15日在英超作客兵工廠。

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