足球︱威爾斯女足待遇看齊男足　女主帥稱「體驗平等」 (19:58)

威爾斯男、女代表隊今次能同工同酬的其中一個成功原因，是男隊同意減薪25%，使女隊得以提升25%的薪酬。兩隊其後發表聯合聲明道：「作為一起努力爭取平等的一部分，我們現在自豪地宣布，男隊和女隊已同意在未來的國際比賽中採用同酬結構。我們希望這將令後輩看到威爾斯在國際足球方面的平等，這對整個社會都很重要。」

最近與威爾斯足總簽新約至2027年的40歲女足主帥嘉寧雅則說：「這可確保我們在這裏的待遇平等，這對我們來說非常重要。」目前同一國家男、女足同酬的尚有美國、英格蘭、巴西、澳洲、挪威和新西蘭隊。

另外，國際足聯理事會（IFAB) 稱，在下月1日於摩洛哥開戰的世界冠軍球會盃，將破天荒試行由球證即場解釋視像裁判（VAR）的決定予現場及電視觀眾，若取得成功，便會在包括今夏的女子世界盃在內的其他國際足協（FIFA）比賽中推廣。

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