意超盃︱國米派3蛋衛冕　連續3季同一比數破米蘭　皮奧利嘆受打擊 (19:00)

AC米蘭及國際米蘭在意甲分別排次席和第4，彼此只有1分差距，此役卻出現頗懸殊的賽果。米蘭今仗有6名傷兵避戰，國米也有前鋒盧卡古及波索域因傷缺陣。國米先後藉中場費達歷高迪馬高及前鋒迪斯高在10和21分鐘建功，以兩球領前上半場，加上拿達路馬天尼斯於77分鐘，在右路窄位以右腳腳面瀟灑射入，令米蘭淨負3球而回，並重複上季意大利盃4強次回合作客，以及前季意甲次循環主場慘吞國米3蛋的賽果，而在這3仗入5球的拿達路馬天尼斯則成為剋星。

國米教練施蒙尼恩沙基說：「球員展示了決賽需要的專注、進取和堅毅。我們之前的目標是先晉身歐聯淘汰賽階段，然後是意超盃，所以我現在很高興。」相比於國米各項賽事近7仗取得6勝1和，米蘭近4仗2和2負則相形見拙，主帥皮奧利說：「我了解球員的質素，所以賽前對今次比賽感到樂觀，卻最後出現了一個意料之外的戰果。對於比賽期間的犯錯和保持團隊團結，球員俱未能有適切的應對。」意甲衛冕之師米蘭過去兩場聯賽和波，已被榜首拿玻里拋離9分，下場作客第5位的拉素不容再失，而國米的對手將會是中游的安玻里。

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