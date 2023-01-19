英超︱曼聯九連勝斷纜　卡斯米路下仗停賽　坦夏格信有力雙殺阿仙奴 (16:52)

在基斯坦奴朗拿度（C朗）離隊後，曼聯今仗前各項賽事連贏9場，若此役再勝，便可繼2009年後再取得十連捷。「紅魔」此役有身高1.97米的荷蘭隊新兵前鋒韋格賀斯首次上陣，伙拍「福仔」拉舒福特及安東尼馬菲奧斯攻堅，並在44分鐘有個好開始，福仔左路直線交基斯甸艾歷臣，後者底線回後妙傳予般奴費南迪斯射入先開紀錄。

69分鐘，中場麥湯米尼入替只有一次攻門的韋格賀斯不久，該名蘇格蘭國腳在水晶宮禁區內，疑被敵衛基斯李察士橫身絆跌，但球證視若無睹，及後視像裁判（VAR）介入亦沒獲判12碼，埋下失分禍根。補時1分鐘，水晶宮中場米高奧利斯主射罰球中楣底彈入，加上中場卡斯米路完場前近門錯失入球良機，終令曼聯痛失兩分。而卡斯米路在80分鐘因侵犯倒戈的敵軍前鋒韋費特沙夏領黃牌，今季累積領取第5張，下場作客阿仙奴需停賽。

坦夏格賽後暗示沒為派遣卡斯米路落場而後悔，「卡斯米路對曼聯很重要，他亦是球隊能置身於目前位置的其中一個原因」。坦夏格續指出：「我們曾在首循環主場，在卡斯米路於末段才以後備身分上陣下，展示出能挫阿仙奴的實力。」般奴費南迪斯則說：「和波令我們不高興，但現在必須向前看，其他的比賽接踵而來，球隊將仍能有可人的表現。」曼聯和明晨才迎戰熱刺的曼城現同落後阿仙奴8分。

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