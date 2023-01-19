籃球︱籃總將辦三人籃球聯賽　首季擬6月展開 (16:07)

籃總主席陳瑞添表示，3×3聯賽預計6月開鑼，甲一、甲二、乙組及女籃球隊亦會參與其中，而每個屬會最少派兩隊參賽，以循環賽形式決出冠軍，而比賽地點則意屬修頓室外場。他表示康文署將撥款資助籃總舉辦3×3聯賽，惟賽事牽涉港隊遴選，故目前只讓持香港身分證的球員參賽，「這牽涉到入選港隊機制，所以只讓香港居民參加。假如居港人士也有足夠球隊參賽，我們亦會從善如流，增設新組別。相關遴選結果不會影響杭州亞運，但如亞洲或東南亞有比賽，這聯賽前2或前3名便可獲資格，這才有代表性」。

陳瑞添和陳振飛異口同聲表示，將3×3變成香港體育學院的精英項目是籃總的目標，前者說：「畢竟打三人賽，講求速度和個人技術，不像五人賽要求身高。你看世界冠軍隊，都不是很多身高7尺的球員，所以說我們都可以試一試。將3×3變成精英項目，是總會的目標，希望我們有突破。同時教練要有培訓，需要體能教練、技術教練等配套。」籃總去年曾辦3×3大師賽，陳瑞添直言籃總會爭取舉辦更多國際賽，惟場地仍是一大問題。

另外，中國男籃將於下月以荃灣體育館作為國際籃協（FIBA）世界盃亞洲區外圍賽的主場，陳振飛指籃總正密鑼緊鼓籌辦賽事，預計農曆新年後可宣布更多詳情。

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