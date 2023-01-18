足球︱甸奴巴治奧質疑維埃里米赫洛域服營養補充品致癌　澄清非指禁藥 (22:54)

51歲的甸奴巴治奧司職中場，雖然球員生涯高峰在帕爾馬度過，於1992至94年曾在祖雲達斯與年長7年的射手維埃里合作，至於由2000年開始，則與塞爾維亞籍罰球王米赫洛域共事四季。他日前在一個電視節目稱：「我不知道（他們的死）是否與一些物質有關，應該查清殘留在身體內的是成分，要知道在我們的年代，禁藥問題盛行。」

他今日向《米蘭體育報》澄清：「我們隔幾日就要藥檢，所以不可能作弊。我只是想知道當年合法的營養補充品，會否長遠影響人體健康。太多當年的球員出問題了，應該去調查。」

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