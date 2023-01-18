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桌球假波案｜世界桌球協會宣布調查結果　控梁文博等3人操控賽果　趙心童顏丙濤涉假波及賭博 (21:41)

世界桌球協會（WPBSA）今日（18日）宣布，包括梁文博、顏丙濤、趙心童等在內的10名中國籍球手涉嫌打假波的調查結果出爐，眾人需出庭答辯。

WPBSA在去年12月接連發出聲明，向涉嫌打假波的10名中國籍球手實施臨時禁賽令，直至聽證會結束且案件作出最終裁決為止。經過調查後，WPBSA宣布對10人的指控，梁文博、李行和魯寧被控在巡迴賽操控賽果及誘使球員打假波、試圖阻撓WPBSA調查並未能配合調查。

至於陳子凡、常冰玉、趙劍波、白朗寧、張健康、2021年大師賽冠軍顏丙濤及21年英國錦標賽冠軍趙心童被控打假波，後3人同時被控參與賭博。相關案件已移交獨立的紀律審裁處，而正式聽證會的日期、審裁地點則有待落實。

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