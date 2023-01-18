桌球假波案｜世界桌球協會宣布調查結果　控梁文博等3人操控賽果　趙心童顏丙濤涉假波及賭博 (21:41)

WPBSA在去年12月接連發出聲明，向涉嫌打假波的10名中國籍球手實施臨時禁賽令，直至聽證會結束且案件作出最終裁決為止。經過調查後，WPBSA宣布對10人的指控，梁文博、李行和魯寧被控在巡迴賽操控賽果及誘使球員打假波、試圖阻撓WPBSA調查並未能配合調查。

至於陳子凡、常冰玉、趙劍波、白朗寧、張健康、2021年大師賽冠軍顏丙濤及21年英國錦標賽冠軍趙心童被控打假波，後3人同時被控參與賭博。相關案件已移交獨立的紀律審裁處，而正式聽證會的日期、審裁地點則有待落實。

其他新聞：英足盃︱衛冕利物浦重賽挫狼隊 取新年首勝 BBC直播遭惡搞播性愛聲效

其他新聞：高級組銀牌｜東方傑志大年初一會師決賽 胡晉銘視生涯重要一仗 黃洋冀證明自己

其他新聞：羽毛球｜鄧謝配印度賽輕取丹麥組合闖次圈 伍家朗一輪遊

其他新聞：網球｜拿度澳網次圈下馬無緣衛冕 認傷患困擾堅持到底

其他新聞：英超｜英國首富證實洽購曼聯 或今季內完成易手