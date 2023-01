英足盃︱衛冕利物浦重賽挫狼隊　取新年首勝　BBC直播遭惡搞播性愛聲效 (19:04)

英媒報道指怪聲擾攘賽前節目約10分鐘,為BBC擔任比賽球評的名宿連尼加,在開賽不久後上載一張照片,指元兇來自一部被惡意附在桌子下的電話。BBC就事件向公眾致歉並展開調查,但連尼加覺得事件純屬玩笑,公司不必道歉。他報道艾利洛的入球時,又說道「今晚不只這一球令人尖叫」,獲讚臨場執生不失幽默。當地網紅Daniel Jarvis其後「承認責任」,並分享惡搞過程。

回說比賽,狼隊早段一度因球場停電,失去了一次已殺入禁區的攻勢。只起用加普等3名常規正選的「紅軍」,在13分鐘憑客串右翼的艾利洛一箭定江山,晉級後在第4圈將作客白禮頓,希望報卻日前慘吞3蛋之仇。英冠球隊伯明翰、布里斯托城、盧頓及西布朗亦透過重賽過關。

另外,狼隊在今仗賽前公布,以500萬歐元(約4240萬港元)羅致法甲巴黎聖日耳門中場沙拉比亞,雙方簽約兩年半。

其他新聞:網球|拿度澳網次圈下馬無緣衛冕 認傷患困擾堅持到底

其他新聞:籃球︱巴錫7記三分難阻敗局 東方ABL不敵森美蘭金群利

其他新聞:足球︱C朗任沙特聯隊隊長鬥PSG 貴賓門票逾2000萬拍賣 超底價10倍

Well, we found this taped to the back of the set. As sabotage goes it was quite amusing. 😂😂😂 pic.twitter.com/ikUhBJ38Je— Gary Lineker 💙💛 (@GaryLineker) January 17, 2023