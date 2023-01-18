高級組銀牌｜東方傑志大年初一會師決賽　胡晉銘視生涯重要一仗　黃洋冀證明自己 (17:37)

高級組銀牌因應新冠疫情取消及停辦了兩屆，今季決賽放在以往賀歲盃檔期的大年初一舉行。東方及傑志在2014至20年6屆瓜分5屆冠軍，分別贏3及2屆。東方主教練盧比度與中場胡晉銘，跟傑志主教練朱志光及隊長黃洋，今午一同出席銀牌決賽賽前記者會。

胡晉銘曾隨香港飛馬及東方贏過多項盃賽冠軍，但他承認多次均只列後備或未有落場，參與度不高，這名25歲港腳視今仗才是「人生首場決賽」、「目前生涯最重要的本地賽事」，意義重大。晉銘對上一次在農曆新年於大球場出賽，為2019年賀歲盃代表港聯面對有費蘭度托利斯在陣的鳥栖砂岩。他難忘在新年比賽氣氛熱鬧，認為是好時機入場支持及感受本地足球氣氛。

傑志隊長黃洋笑言過去沒為港聯踢賀歲盃，今次是他首次在大年初一比賽，「其實作為球員是沒有放假，我也多年無回鄉過年，始終是決賽，希望可取得兔年第一個錦標」。「大哥」於2019年傑志奪冠一屆因傷缺陣決賽，39歲的他承認快到退休之齡，當下放眼更多上陣機會，「如果想下季繼續做職業球員、吸引到香港隊教練注意，今季每場可上陣的比賽，都是證明自己的關鍵時刻」。他提及今季港超入座率差了一點，希望透過這場決賽吸引更多球迷入場。

傑志本月簽入前香港足球先生伊高沙托尼，並在日前港超登場，主教練朱志光形容這名30歲巴西籍翼鋒重返港超，不需花長時間適應香港足球，又容易跟陣中森巴兵配合，而且經過近年在中國及日本聯賽落班後，踢法亦「轉型」變得更聰明，不再「死去」。

東方近况四連勝，但今季在聯賽及菁英盃兩度不敵傑志。出身傑志的盧比度表示，在決賽什麼情况都會發生，期望麾下在新年享受足球，嘗試踢出競爭力給對手麻煩。

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