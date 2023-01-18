網球｜拿度澳網次圈下馬無緣衛冕　認傷患困擾堅持到底 (17:03)

去年經歷腳傷和腹肌撕裂的拿度，今季復出表現未如理想，在澳網前7場曾吞6敗。雖然負傷上陣的他在澳網男單首圈擊退德拉柏，但次圈面對同為非種子球手的麥當奴時，則在後者擊出14記Ace球的情况下，以直落三盤4：6、4：6、5：7告負出局。拿度賽後說：「這是艱難的一天，若我說自己的情緒沒受影響，那肯定是說謊。」

拿度在次盤落後3：5時，曾因髖關節傷勢要求醫療暫停，其妻子在看台上更一度眼眶泛淚。他坦承近日受傷患困擾，既不能正常跑動、也不能如常反手擊球，惟他指傷勢暫時未明，「我左邊髖關節有傷，但我不太清楚是肌肉、關節或軟骨出問題，我需要作進一步檢查」。

至於波蘭籍世界一姐施維雅達在女單次圈只花1小時24分，便以直落兩盤6：2、6：3淘汰哥倫比亞籍對手，美籍3號種子彭古拉和希臘籍6號種子莎嘉里，同樣於次圈分途奏捷。

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