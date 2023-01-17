網球︱佐高域重返澳網首擊輕鬆過關　梅利苦戰5盤淘汰貝列天尼 (21:58)

佐高域去年因疫苗爭議被澳洲當局賽前遞解出境，延至今年才問鼎個人第10個澳洲錦標。列今屆4號種子的他賽前據報受微傷，但面對世界排名低70位的西班牙球手巴爾拿未受大考驗，全場41次直接得分，直落3盤贏6：3、6：4、6：0。

13號種子貝列天尼繼去年美網第3圈再對梅利，但今次遭對手復仇。他昨先輸兩盤下逼到決勝盤，但非受壓失誤多達59次，包括一次決勝分破發機會打落網，最終第5盤決勝局輸6：10。意大利昨亦有梅沙堤出局，種子球手只餘史拿次圈續戰。德籍12號種子阿歷山大薩維利夫同苦戰逾4小時才晉級。

女單方面，已出賽的前20球手均順利晉級。2號種子查比雅一度遭斯洛文尼亞的施丹錫克追平盤數，但第3盤贏6：1。嘉西雅、莎芭倫卡等則輕取對手。一姐施維雅達、男單頭號種子拿度等明日則會出戰次圈比賽。

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