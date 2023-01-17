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足球︱C朗任沙特聯隊隊長鬥PSG　貴賓門票逾2000萬拍賣　超底價10倍 (19:59)

葡萄牙球星基斯坦奴朗拿度（C朗）去年尾加盟沙特阿拉伯球會艾納沙，周四（19日）凌晨將首次為新東家出賽，以隊長身分領當地聯隊友賽宿敵美斯領銜的巴黎聖日耳門（PSG）。慈善拍賣的貴賓門票明晨截止競投，由一名當地商人出價1000萬里亞爾（2080萬港元）暫時領先。

推出門票拍賣的沙特文娛部長Turki Al-Sheikh，本身亦是西甲艾美利亞的班主。他昨上載影片，確認艾納沙與另一沙特超球隊希拉爾組成的聯隊，由C朗擔任隊長，今日再表示房地產商人Musharraf Al-Ghamdi上周的貴賓門票出價，仍未被改寫。報道指這張「超越想像」的門票開賣底價為100萬里亞爾（208萬港元），可在後台與C朗、美斯、尼馬和基利安麥巴比等球星單獨見面，至於普通門票售價於賽前由30里亞爾上調至100里亞爾。

C朗早前因未及在沙特超註冊，無緣在艾納沙之前兩場比賽上陣，料下周日才會為球隊在正式比賽「地標」。他昨分享與家人遊覽沙特的照片，也與在當地參加意大利超級盃的AC米蘭同鄉拉菲爾利亞奧短聚。

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