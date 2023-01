足球︱C朗任沙特聯隊隊長鬥PSG　貴賓門票逾2000萬拍賣　超底價10倍 (19:59)

推出門票拍賣的沙特文娛部長Turki Al-Sheikh,本身亦是西甲艾美利亞的班主。他昨上載影片,確認艾納沙與另一沙特超球隊希拉爾組成的聯隊,由C朗擔任隊長,今日再表示房地產商人Musharraf Al-Ghamdi上周的貴賓門票出價,仍未被改寫。報道指這張「超越想像」的門票開賣底價為100萬里亞爾(208萬港元),可在後台與C朗、美斯、尼馬和基利安麥巴比等球星單獨見面,至於普通門票售價於賽前由30里亞爾上調至100里亞爾。

C朗早前因未及在沙特超註冊,無緣在艾納沙之前兩場比賽上陣,料下周日才會為球隊在正式比賽「地標」。他昨分享與家人遊覽沙特的照片,也與在當地參加意大利超級盃的AC米蘭同鄉拉菲爾利亞奧短聚。

