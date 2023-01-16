法甲︱「MNM」相隔兩月首齊攻堅　PSG吞今年第2敗　C朗任利雅得明星隊「喼頓」 (19:40)

PSG此役續以美斯、尼馬及20歲新星伊基迪基掛帥，上周在美國度假完畢返回法國的基利安麥巴比先列後備，惟球隊上半場並無「中龍」攻門，教練加迪亞於56分鐘換入在法甲第200次上陣的麥巴比，以及助攻力強的右閘阿舒拉夫加強攻力。不過，球隊未能先開紀錄之餘，更在65分鐘被雷恩中場咸馬利查奧爾一箭定江山，使有中場連拿度辛捷士養傷兩個月後復出的PSG以0：1敗走。PSG近4季在法甲作客雷恩錄得1和3負劣績，賽後雖以19戰得47分續當一哥，但只多朗斯3分。朗斯近9場聯賽7勝2和，包括在元旦日主場令PSG取得今季首敗。

加迪亞說：「我的球員過去4周分散在各地，在所屬的國家隊司職不同位置。法甲目前形勢雖然緊湊，但我不擔心球隊。我們需要一個警示。世界盃已結束了。」PSG隊長馬昆賀斯則說：「踏入新年，我們已敗陣兩次，必須更具侵略性和表現更穩定，而且必須盡快找出解決方法，因為己隊不能再失分。朗斯和馬賽正在急起直追。」雷恩賽後以37分排第5，與「四哥」摩納哥同分，齊少排第3的馬賽5分。摩納哥今晨藉前鋒賓耶達今季聯賽第2次「戴帽」，助球隊主場以7：1狂勝尾三的阿些斯奧。

另外，PSG將展開中東之旅，行程包括明日抵達卡塔爾首都多哈，翌日會公開練習，周四轉到沙特阿拉伯首都利雅得，周五與利雅得明星隊踢表演賽，而該明星隊昨落實由艾納沙的「地標」新兵C朗任隊長，也是他與美斯職業生涯第37次交鋒。此外，據報沙特聯賽「升班馬」卡赫利繼日前斟介上月與西維爾解約的中場艾斯高觸礁後，轉向波圖中場般奴哥斯達打主意。

其他報道：英超︱阿仙奴相隔9季雙殺熱刺 拋離曼城8分 警方調查蘭斯達爾遇襲事件

其他報道：澳網｜澳洲一哥基茲奧斯因膝傷宣布退賽 佐高域首圈上陣成疑

其他報道：英超︱車路士險勝水晶宮返勝軌 8.4億簽烏克蘭新兵半場亮相 紐卡素絕殺富咸升上第3