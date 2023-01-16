澳網｜澳洲一哥基茲奧斯因膝傷宣布退賽　佐高域首圈上陣成疑 (17:51)

世界排名第21位的澳洲一哥基茲奧斯，原定明日首圈上演主場首擊，惟今宣布受膝傷困擾無奈退賽。27歲的他對此難掩失望，並嘆道傷患是競賽的一部分，「說真的，我萬念俱灰，這是我生涯中最重要的賽事之一。這情景出現的時機並不合適，不過大家都知道，傷患也是體育競技的一部分」。棄賽亦意味他無緣伙哥基蘭基斯衛冕男雙，其男單空缺則由美籍的古特拿頂上，對手為俄將沙夫連。

另邊廂，去年因疫苗風波被逐出境的佐高域，明日將在重返澳網首戰對陣西班牙球手巴爾拿。不過，這名35歲名將近日受大腿傷患影響，已連續兩日取消練習，未知傷勢會否阻礙其出賽。

首日賽事方面，衛冕球手拿度在男單首圈面對英籍新星德拉柏，以盤數3：1擊退對手，下圈鬥美籍的麥簡斯麥當勞。該名36歲西班牙老將本仗出現小插曲，在首盤中段打算更換球拍時，球童誤把其要用的球拍拿走換線，只能如實向裁判說：「我需要那球拍！」，但他最終還是改用其他球拍續戰。

女單方面，英國首席球手拉度簡露直落兩盤擊敗德籍對手晉級次圈，艾莎蘭卡、姬維杜娃、嘉奧芙等星將亦順利過關。

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