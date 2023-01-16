NBA︱勒邦占士生涯突破3.8萬分　看齊名宿渣巴成歷史第2人 (20:21)

湖人今於NBA常規賽續有球星「一眉」安東尼戴維斯因傷缺陣，勒邦占士續肩負得分重責，是役貢獻35分、8個籃板及10次助攻，惟球隊在完場前落後1分下，另一球星韋斯特布克最後一擊上籃被對手前鋒佐治斯尼安封阻，終以112：113僅負，吞下三連敗，在西岸續排第13位。不過，占士賽後累積生涯總得分達38,024分，成為繼名宿渣巴後，NBA史上第2名球員總得分達3.8萬分，與對方的紀錄相差363分，有望在今季內登上總得分王寶座。

另外，西岸一哥丹佛金塊今憑星級中鋒約基治最後一擊射入絕殺三分球，在主場以119：116險勝奧蘭多魔術，取六連勝。

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