英超︱阿仙奴相隔9季雙殺熱刺　拋離曼城8分　警方調查蘭斯達爾遇襲事件 (17:12)

阿仙奴翼鋒布卡約沙卡於14分鐘底線傳中，封近柱的熱刺門將洛里斯竟將皮球擋入。36分鐘，馬田奧迪加接應沙卡橫傳後施射死角而入，終令熱刺自2014年3月後，在英超主場首負「兵工廠」，賽後以19戰得33分續排第5位，落後少踢一場的「四哥」曼聯5分。

這場大戰因阿仙奴門將蘭斯達爾賽後遇襲蒙上污點。事發於完場後，此役交出7次撲救的蘭斯達爾振臂慶祝，惹來熱刺前鋒李察利臣不滿及有點爭執，之後一名熱刺球迷衝落場，其間踢向蘭斯達爾的背部，幸而被球場保安及時推開未有釀成衝突。該名24歲英格蘭國腳表示：「我在比賽時已不時受到熱刺球迷騷擾。我曾向他們『禮上往來』，其後有球迷襲擊我的背脊。事件令人很遺憾。雙方球員事發後嘗試令我離開事發地點。我要感謝的是，最終沒有發生嚴重事故。」

熱刺在審視閉路電視錄像後確應疑犯，並將與警方、阿仙奴及蘭斯達爾聯絡合作，或採取最強有力的行動，包括立即禁止犯事者進入熱刺主場。倫敦警方則透露已在調查事件，暫未逮捕任何人。另外，英格蘭足總「強烈譴責這完全不可接受的行為」。熱刺領隊干地不喜歡這類攻擊球員的事件，強調必須尊重別人。阿仙奴主帥阿迪達則稱未有目睹事件發生，因他只專注於「一場美麗的比賽」。

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