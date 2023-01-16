英超︱車路士險勝水晶宮返勝軌　8.4億簽烏克蘭新兵半場亮相　紐卡素絕殺富咸升上第3 (00:19)

車路士此役的11名正選球員，賽前均穿上在本月6日離世的球會名宿維埃里的9號球衣進場，然後在中圈與水晶宮球員和全場球迷進行默哀儀式。「藍戰士」近期傷兵問題極之嚴重，乃各項賽事近11仗僅1勝的主因，回看此仗「十字軍」更多達10人，更有馬德里體育會的借將前鋒祖奧菲歷斯，因上場英超「地標」戰負富咸時領紅，此仗需停賽，令翼鋒薛耶治得以擔正，與進攻中場美臣蒙特為箭頭夏維斯提供進攻彈藥。

然而，在兩軍上半場互交白卷的賽果中，車路士6次攻門雖比水軍多兩次，卻只有薛耶治1次中框，比對方要少兩次。下半場接戰至64分鐘，薛耶治助攻夏維斯取得奠勝入球，以1：0勝出。此外，復出作客紐卡素的富咸前鋒阿歷山大米祖域，因下半場主射12碼期間跣腳，令右和左腳先後觸球，最終破網卻被判犯規而入球作廢，並被紐卡素的阿歷山大伊沙克絕殺，令富咸以一球飲恨。

另外，車路士落實本月第5簽，與來自烏克蘭超聯球會薩克達的烏克蘭國腳翼鋒梅迪歷簽約8年半。據報轉會費連附加浮動獎金條款最高達8800萬鎊（約8.4億港元）。22歲的梅迪歷此役於半場休息時間穿上車路士戰衣步入球場，與在場主隊球迷來個見面禮，料最快可在下周六英超作客大戰利物浦時「地標」。他今季烏超12次上陣，入球和助攻各有7次，平均每65分鐘便製造一個入球。

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