劍擊︱張家朗花劍世界盃巴黎站摘銅　港隊團體賽16強出局 (21:02)

港隊共6名男將殺入個人賽正賽，當中尋求衛冕的張家朗突圍而出，在64強先以15：9刺走德國隊劍手，隨後再以15：8輕取意籍對手，16強與匈牙利隊的杜沙戰至14：14平手，及後「決一劍」制勝。他在8強面對東道主劍手、世界排名第4的萊福，兩人在首局鬥得激烈，張家朗末段連奪兩分下領先14：12，港將在次局再憑一記反擊奠勝。

張家朗在4強對上美籍劍手陳海翔，兩人上月曾於世界盃東京站碰頭，當時張家朗以12：15呑敗。此仗戰况緊湊，即使張家朗一度領先3分，惟最終仍以13：15飲恨，無緣衛冕巴黎站，收穫銅牌。港隊今行另有5將戰正賽，其中蔡俊彥及楊子加均32強止步，至於崔浩然、吳諾弘及李逸朗就首圈被淘汰。

港隊在男花團體賽起用張家朗、蔡俊彥、崔浩然及楊子加，以6號種子身份首圈對烏茲別克隊，在收起張家朗下仍大勝45：29，其後於16強對11號種子的烏克蘭隊，一度憑蔡俊彥第6局取得8分，領先30：26，但之後3局均失利，最終輸44：45。女花港隊首圈憑鄭曉為最後一局取7分，以40：39險勝英國隊，但16強以21：45大敗予世界第2的美國隊。

其他報道：英超｜利物浦吞3蛋敗走白禮頓 高普稱不堪入目執教生涯最差

其他報道：田徑｜王珞僖膺欄王迎亞洲室內賽 挑戰港績盼登亞運舞台

其他報道：港超｜流浪日本新兵連續兩仗起孖認有運 領軍大勝晉峰盼延續佳態