港超｜流浪日本新兵連續兩仗起孖認有運　領軍大勝晉峰盼延續佳態 (19:46)

流浪今場盡遣5名外援，其中上周在菁英盃梅開二度的神田夢實繼續搶鏡，開賽5分鐘即有一次引球再直傳，但祖連奴半單刀乏力被接。這名日本前小國腳，之後一次勤力逼搶，令晉峰門將林駿杰解圍省中他反彈入網。流浪另一新兵守將朴鍾範則有一次角球頭槌被林駿杰拍出。

晉鋒站穩陣腳後，上半場末段一度憑費利浦薩中場搶截再遠射得手追平。流浪半場一口氣換入3將，改以法蘭度任中鋒，易邊後僅1分鐘即由劉智樂建功再領先。他們末段基藍馬射門博得對方手球，神田12碼操刀，連續兩場入兩球，加上盧均宜接應左路傳中埋齋，大勝4：1，賽後8戰11分，以1分反壓晉峰上聯賽第6。

28歲的神田來港不足兩周，賽後由隊友林遼太翻譯協助回應提問。他表示今場兩球都帶幸運成分，「但在日文中，運氣也是一種美」。他又表示自己仍在透過觀察隊友的強項及身體語言，嘗試融入球隊，希望在香港球圈作最好貢獻。

流浪教練黃展鴻亦盛讚：「他雖然之前踢日丙聯賽，但你能見到他護球及場上觀察力。日本球員就是這樣，不會輕易丟失球權，是他們叻的地方。」黃展鴻續指球隊仍正物色新中鋒，希望之後不需身型較單薄的法蘭度或神田兼任箭頭。

另外，流浪港足新星余在言今赴日到日丙鹿兒島聯試腳兩周，黃展鴻表示對球隊部署不至於太大影響，希望對方能在鹿兒島聯落班，流浪則會在同位置繼續起用年青球員。

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