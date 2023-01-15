田徑｜王珞僖膺欄王迎亞洲室內賽　挑戰港績盼登亞運舞台 (19:17)

王珞僖在這場「欄王爭霸戰」後來居上，自2021年升上成人組以來首次跑入14秒內，並以0.12秒優勢力壓李嘉耀奪冠。他在賽後表示，這個項目競爭激烈，不論是張宏峰、李嘉耀、梅政揚等師兄，或是張紹衡這名師弟也比自己快，故此役跑出PB奪冠感興奮，又笑言在灣仔場這片福地有更大決心爭勝，「只要我承受到壓力，就會越跑越快」，這名青年奧運銀牌得主坦承升上成人組後曾經迷失，但慶幸自己能堅持跑下去。

提到今年目標，王珞僖盼在下月亞洲室內田徑錦標賽挑戰張宏峰的室內賽60米港績7.85秒之餘，也會爭取出戰亞洲賽、世大運和杭州亞運，「我會好好珍惜出外比賽的機會，有其他對手迫我們跑得更快，有利運動員發揮」。

李康傑和羅芷元則贏得百米飛人之爭，前者在超風速下跑出10.47秒，後者則以11.98秒率先衝線，這是林安琪在2019年6月跑出11.97秒後，再有香港女將跑入12秒大關。18歲的她在賽後表示目標為挑戰青年紀錄（11.85秒），並盼出戰6月的亞青。

田項方面，賈慧妍在女子跳遠以破U18及U20港績的6.03米稱后，林銘夫則以7.52米贏得男子跳遠冠軍。下月將出戰亞洲室內田徑錦標賽的祈尊康和鍾慧欣，則於男、女子組跳高奪冠。

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