英超｜坦夏格認打吡扳平入球存爭議　讚功臣拉舒福特勢不可當 (17:27)

曼聯昨仗半場與曼城互交白卷，換邊後被後備入替的曼城射手基亞利殊建功而落後，但先後憑般奴費南迪斯及拉舒福特建功，以2：1反勝宿敵，暫以1分落後「藍月」位列第3。然而，般奴費南迪斯的入球卻因參與進攻的拉舒福特疑越位在先引起爭議。「福仔」在反擊時雖處越位位置，但未有接觸皮球，並讓後上的般奴費南迪斯破網，旁證最初裁定越位，但與球證商討後判入球有效。

曼城主帥哥迪奧拿賽後指拉舒福特明顯干擾守將的判斷，因此認為入球無效，更稱曼聯因身處主場而令球證的判決動搖。坦夏格亦承認該入球有爭議的地方，「我認為拉舒福特的位置會令對手感到困惑，但這也合乎規則。我可以理解曼城為何感到失望，但球證的處理手法相當好」。

坦夏格又稱讚功臣拉舒福特勢不可當，「他不斷學習成長，並明白在頂級足球你要磨煉，對手會想盡辦法應付他，但我相信他可以應對。」坦夏格同時稱，球迷能對爭冠抱有期望，但球隊現在的目標是腳踏實地繼續改善不足。

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