英超｜利物浦吞3蛋敗走白禮頓　高普稱不堪入目執教生涯最差 (16:19)

賽前排第7的利物浦，今仗完全無力招架白禮頓兩翼三笘薰及蘇利馬治來襲，最終馬治下半場7分鐘內兩度破門，加上韋碧克後備上陣埋齋，主隊即使有另一攻擊手盧卡斯杜沙特紀律問題被棄用，仍大勝3球，賽後僅落後第5的熱刺3分且少踢一場。賓福特同日2：0輕取般尼茅夫，亦趕過利物浦。

紅軍是役改用4-3-1-2陣式，防守續錯漏百出，而以穆罕默德沙拿及加普掛帥的攻擊組合亦欠威脅，全隊全場僅6射2中，得39%控球率。高普賽後向看台上的作客球迷雙手合十致歉，說非常憂慮球隊的比賽狀態：「我想不到曾幾何時有這差劣表現，不只是利物浦，而是整個執教生涯。我們為今仗訓練了3天，但場上全看不到成果。」

另一利市球會愛華頓，今晨主場1：2不敵修咸頓。後者仍以15分敬陪末席，但只落後第14位的列斯聯兩分。升班馬諾定咸森林主場2：0贏李斯特城，近5場取10分，以20分排第13。

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